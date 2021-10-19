"Так, я часто дивився матчі збірної України лише заради Андрія Шевченка. Також там працювали Тассотті, Малдера... Ми всі дружимо.

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Мені дуже імпонувала їхня робота, як вони працювали зі збірною України", – розповів Анчелотті в ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, італійський фахівець очолював Мілан, коли там грав Шевченко. Разом вони виграли Лігу чемпіонів у 2003 році. Поки єдиним тренерським досвідом українця залишається робота у збірній України, яку він очолював з 2016-го по 2021 рік.

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