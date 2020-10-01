Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что подопечные Шевченко не останутся без поддержки в ближайших поединках.

"Матчи сборной Украины против Германии и Испании на НСК Олимпийский, как и другие матчи Лиги наций, смогут посетить зрители!

УЕФА позволил болельщикам посещать международные матчи – есть важный нюанс

Также со зрителями будут проводиться и поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы! Соответствующее решение приняли сегодня вместе с коллегами из исполкома УЕФА. Разрешается реализация до 30% билетов от общего количества мест на стадионе. Очень важное решение УЕФА, которое возвращает всем нам невероятные футбольные эмоции и возможность поддержать нашу сборную и наши клубы в еврокубках!" – написал Павелко в Facebook.

Напомним, 10 и 13 октября сборная Украины в Киеве сыграет против Германии и Испании соответственно.

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