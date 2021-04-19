Союз європейських асоціацій не дискваліфіковуватиме з турнірів під своєю егідою учасників Європейської Суперліги. Принаймні, поки.

Мадридський Реал, Челсі, Манчестер Сіті, МЮ і лондонський Арсенал зможуть зіграти у півфіналах єврокубків, повідомляє Marca.

Борусія Д офіційно оголосила позицію щодо Європейської Суперліги

УЄФА вирішив не карати клуби-засновники Європейської Суперліги негайним виключенням зі своїх турнірів. Таке рішення дозволить дограти єврокубковий сезон 2020/21. Із восьми учасників стадій 1/2 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи – п'ять входять до когорти фундаторів нової ліги. Покарання за створення нового турніру, вочевидь, торкнуться наступного сезону. Отже, згадана п'ятірка клубів не втратить зароблені в нинішньому сезоні кошти.

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Нагадаємо, що в ніч на понеділок 12 топ-клубів оголосили про створення Європейської Суперліги. Проект започаткували Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан.

Суперліга Європи стартує офіційно – ЛЧ і УЄФА під загрозою, новий формат, перші 12 учасників і 2 зіркові бунтарі