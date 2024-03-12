"Нам, звичайно ж, доведеться дещо виправити, щоб досягти кращого результату, ніж на "Драгау". Це – рівень Ліги чемпіонів. Перший потенційний чвертьфінал із 2010 року? У нас буде цей шанс, головне ним скористатися. Попрошу вболівальників допомогти команді своєю енергією та утримувати високу планку всі 96 хвилин гри. Думаю, вболівальники можуть надати неймовірний вплив на результат цієї гри.

Арсенал перед матчем із Порту відкрив молитовну кімнату на стадіоні

Для нас найголовніше – контролювати свої емоції і розуміти, що гра буде проходити крізь різні фази. Потрібно діяти з розумом і пробувати отримати бажане в потрібні моменти. Ми зосередимося на тому, щоб просто бути собою.

Жезус і Зінченко? На жаль, у цьому сезоні вони випали на тривалий час, те ж саме стосується і Томаса Парті. Але у нас є інші гравці, які будуть завтра готові", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Матч Арсенал – Порту відбудеться у вівторок, 12 березня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом. Перший матч завершився перемогою "драконів" із рахунком 1:0.

Арсенал вийшов у лідери АПЛ, здолавши Брентфорд у грі з ляпами Ремсдейла – Зінченко повернувся й зіграв проти Ярмолюка