"Нам, конечно же, придётся кое-что исправить, чтобы добиться лучшего результата, чем на "Драгау". Это – уровень Лиги чемпионов. Первый потенциальный четвертьфинал с 2010 года? У нас будет этот шанс, главное им воспользоваться. Попрошу болельщиков помочь команде своей энергией и удерживать высокую планку все 96 минут игры. Думаю, болельщики могут оказать невероятное влияние на исход этой игры.

Арсенал перед матчем с Порту открыл молитвенную комнату на стадионе

Нам же главное – контролировать свои эмоции и понимать, что игра будет проходить сквозь разные фазы. Нужно действовать с умом и пробовать получить желаемое в нужные моменты. Мы сосредоточимся на том, чтобы просто быть собой.

Жезус и Зинченко? К сожалению, в этом сезоне они выпали на длительное время, то же самое касается и Томаса Парти. Но у нас есть другие игроки, которые будут завтра готовы", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Матч Арсенал – Порту состоится во вторник, 12 марта. Начало встречи – в 22:00 по Киеву. Первый матч завершился победой "драконов" со счётом 1:0.

Арсенал вышел в лидеры АПЛ, одолев Брентфорд в игре с ляпами Рэмсдейла – Зинченко вернулся и сыграл против Ярмолюка