Сегодня, 19 октября, стало известно о назначении нового руководителя Суперлиги – генеральным директором проекта стал Бернд Райхарт, который уже дал первую пресс-конференцию.

Суперлига получила нового руководителя – топ-клубы Европы продолжают развивать скандальный проект

"Запуск Суперлиги в сезоне 2024/25? Считаю, что это было бы разумно. Что касается формата соревнований, то это уже не будет закрытая лига. У нас всегда будут места для тех клубов, которым удастся пройти квалификацию благодаря спортивным заслугам. Сейчас идет переоценка проекта. Существует четкое движение к открытому формату и снятию постоянного членства.

Полагаю, что активный и расширенный диалог поможет создать устойчивую спортивную модель для европейского футбола", – рассказал Райхарт в интервью Financial Times.

Интересно, что именно в 2024 году УЕФА планирует запустить обновленную Лигу чемпионов с увеличением количества участников соревнований.

Напомним, 18 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании собственного турнира под названием Суперлига, однако под давлением сообщества и УЕФА проект фактически прекратил свое существование уже через 2 суток. Почти все клубы объявили о своем отказе участвовать в нем.

Дело дошло до суда – три сторонника Суперлиги (Барселона, Реал и Ювентус) ждут решения Европейского суда в Люксембурге, которое будет объявлено в 2023 году. Учреждение должно решить, останется ли УЕФА единственным организатором соревнований, или клубам все же разрешат создавать другие турниры самостоятельно.

Какой будет обновленная Лига чемпионов – увеличение количества участников, необычный формат, ликвидация группового этапа