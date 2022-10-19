Генеральний директор компанії A22 Sports Management Бернд Райхарт відповідатиме за розвиток Суперліги і стане гендиректором проекту. 48-річний функціонер раніше працював у компанії RTL Deutschland Group, а тепер буде просувати у Європі скандальну Суперлігу.

Європейська Суперліга може отримати друге дихання – Лапорта заговорив про зміну формату

"Першою метою буде початок активного та розширеного діалогу з широкою групою зацікавлених сторін у футболі – клуби, гравці, тренери, вболівальники, засоби масової інформації та політики. Мета полягає в тому, щоб сприяти розвитку стійкої спортивної моделі для європейських клубних змагань, які відображають взаємні та довгострокові інтереси вболівальників і широкої футбольної спільноти.

Поточна ситуація в європейському футболі характеризується низкою викликів, які неможливо вирішити самостійно. Президенти Реала, Барселони і Ювентуса нещодавно виклали свої погляди на ці проблеми. Я вірю, що вони ставлять правильні запитання, і я особисто готовий прислухатися до різних голосів, щоб європейська футбольна спільнота могла разом знайти правильні відповіді.

Гра, яку ми всі любимо, виграє від чесного та відкритого діалогу заради світлого майбутнього шляхом серйозних реформ", – йдеться в заяві, текст якої наводить Marca.

Нагадаємо, 18 квітня 2021 року 12 клубів оголосили про створення власного турніру під назвою Суперліга, проте під тиском спільноти і УЄФА проект фактично припинив своє існування вже через 2 доби. Майже всі клуби оголосили про свою відмову брати в ньому участь.

Справа дійшла до суду – три прихильники Суперліги (Барселона, Реал і Ювентус) очікують на рішення Європейського суду у Люксембурзі, яке оголосять у 2023 році. Установа повинна вирішити, чи УЄФА залишиться єдиним організатором змагань, чи клубам все ж дозволять створювати інші турніри самостійно.

"Вони брешуть більше за Путіна!" Суперліга готується до відродження, 10 перших учасників, приплели війну в Україні