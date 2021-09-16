"Шахтар і справді не показав ту гру, на яку ми всі від нього очікували. Донеччани грали занадто повільно.

Шериф – Шахтар – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У сучасному футболі так грати не можна. Команда володіла м'ячем 70% всього ігрового часу. Але що з того, якщо ти повільно дієш із м'ячем?" – резюмував Воробей у післяматчевому ефірі MEGOGO.

Нагадаємо, для Шерифа матч проти Шахтаря був першим в історії групового етапу Ліги чемпіонів. У наступному турі команда Роберто Де Дзербі протистоятиме Інтеру, а підопічні Юрія Вернидуба гратимуть із Реалом.

Шериф впевнено розбив Шахтар у матчі 1 туру ЛЧ – гучний ляпас від Вернидуба, в якого знайшовся свій Крістіано