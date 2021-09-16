Бывший нападающий Шахтера Андрей Воробей одним из первых высказался по поводу сенсационного поражения "горняков" от Шерифа (0:2) в первом туре ЛЧ.

"Шахтер действительно не показал ту игру, которую мы все от него ожидали. Дончане играли слишком медленно.

Шериф – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

В современном футболе так играть нельзя. Команда владела мячом 70% всего игрового времени. Но что из того, если ты медленно действуешь с мячом?" – резюмировал Воробей в послематчевом эфире MEGOGO.

Напомним, для Шерифа матч против Шахтера был первым в истории группового этапа Лиги чемпионов. В следующем туре команда Роберто Де Дзерби будет противостоять Интеру, а подопечные Юрия Вернидуба будет играть с Реалом.

Шериф уверенно разбил Шахтер в матче 1 тура ЛЧ – громкая пощечина от Вернидуба, у которого нашелся свой Кристиано