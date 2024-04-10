Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, чому півзахисник Кевін Де Брюйне не зіграв з Реалом (3:3) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2023/24.

Бельгієць потрапив до заявки на матч проти "вершкових", утім, він так і не з'явився на полі. Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів, що Кевін Де Брюйне мав невеличкі проблеми зі здоров'ям.

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"Він почувався погано. Ми провели зустріч, він був готовий. Але коли ми приїхали, у роздягальні його почало нудити, і він сказав: "Я не готовий", – цитує Гвардіолу Фабріціо Романо.

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Нагадаємо, гра між Реалом та Манчестер Сіті закінчився у нічию 3:3. Матч-відповідь відбудеться у середу, 17 квітня.

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