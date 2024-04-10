Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, почему полузащитник Кевин Де Брюйне не сыграл с Реалом (3:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов 2023/24.

Бельгиец попал в заявку на матч против "сливочных", впрочем, он так и не появился на поле. Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал, что Кевин Де Брюйне имел небольшие проблемы со здоровьем.

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"Он чувствовал себя плохо. Мы провели встречу, он был готов. Но когда мы приехали, в раздевалке его начало тошнить, и он сказал: "Я не готов", – цитирует Гвардиолу Фабрицио Романо.

Напомним, игра между Реалом и Манчестер Сити закончился в ничью 3:3. Ответный матч состоится в среду, 17 апреля.

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