У вівторок, 9 квітня, відбувся перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів між Реалом і Манчестер Сіті (3:3). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Реал та Манчестер Сіті розіграли на Сантьяго Бернабеу один із тих матчів, які змушують нейтральних глядачів закохуватися у футбол. Кілька голів у цій зустрічі вже стали легендарними, перший з них був забитий Бернарду Сілвою зі штрафного у ворота Андрію Луніну – на жаль, український голкіпер очікував на навіс у виконанні португальця та занадто пізно зреагував на удар.

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Обидві команди забили шість м'ячів. У Лізі чемпіонів, коли кожна з команд забиває в першому матчі стадії плей-офф щонайменше тричі, подібне трапляється лише вчетверте – попередній випадок також було зафіксовано на Сантьяго Бернабеу в матчі між Реалом і Ман Сіті (4:3 у сезоні 2021/22).

Як інформує Opta, Реал не програв жодної з останніх 27 домашніх ігор у всіх турнірах. Це – найкраща безпрограшна серія "бланкос" удома з вересня 2013-го року. Але тепер команді Карло Анчелотті доведеться перемагати Сіті в Англії – інших варіантів у мадридської команди немає.