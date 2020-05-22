"У перерві матчу з Динамо Моурінью від люті розбив залізний стіл": екс-функціонер Інтера – про поєдинок Ліги чемпіонів

Колишній спортивний директор міланського Інтера Марко Бранка пригадав візит італійської команди до Києва на матч Ліги чемпіонів.

"Моментів, коли Моурінью був розлючений під час гри, було загалом три або чотири, не більше. Пам'ятаю один з них – це перерва матчу в Києві, коли ми програвали Динамо 0:1 після першого тайму і були близькі до прощання з Лігою чемпіонів.

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Жозе був настільки розлючений, що розбив важкий залізний масажний стіл у роздягальні. Я навіть не уявляю, як він це зробив. А потім на 86-й хвилині Міліто зрівняв, а на 89-й переможний гол забив Снейдер і ми виграли 2:1. Решта – вже історія", – цитує Бранку портал fcinter1908.it.

Нагадаємо, у сезоні 2009/10 Динамо у Лізі чемпіонів фінішувало на останній сходинці, набравши 5 очок. Окрім Інтера суперниками "біло-синіх" у групі були Барселона і Рубін.

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