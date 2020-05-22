"В перерыве матча с Динамо Моуринью от ярости разбил железный стол": экс-функционер Интера – о поединке Лиги чемпионов

Бывший спортивный директор миланского Интера Марко Бранка вспомнил визит итальянской команды в Киев на матч Лиги чемпионов.

"Моментов, когда Моуринью был взбешен во время игры, было всего три или четыре, не больше. Помню один из них – это перерыв матча в Киеве, когда мы проигрывали Динамо 0:1 после первого тайма и были близки к прощанию с Лигой чемпионов.

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Жозе был настолько взбешен, что разбил тяжелый железный массажный стол в раздевалке. Я даже не представляю, как он это сделал. А затем на 86-й минуте Милито сравнял, а на 89-й победный гол забил Снейдер и мы выиграли 2:1. Остальное – уже история", – цитирует Бранку портал fcinter1908.it.

Напомним, в сезоне 2009/10 Динамо в Лиге чемпионов финишировало на последней строчке, набрав 5 очков. Кроме Интера соперниками "бело-синих" в группе были Барселона и Рубин.

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