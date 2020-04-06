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"Нам пощастило в Києві": супергол Шевченка, катастрофа українця – як матч Динамо став ключем для подвигу в ЛЧ

19:10 1960 Читать на русском
"Нам пощастило в Києві": супергол Шевченка, катастрофа українця – як матч Динамо став ключем для подвигу в ЛЧ
Динамо – Інтер: Андрій Шевченко відкрив рахунок у матчі ЛЧ 2009/10 / фото AFP
Тарас Котів Тарас Котів

Матч Динамо – Інтер став вирішальним моментом для майбутнього шаленого успіху Жозе Моурінью. Один з героїв Деян Станковіч пригадує, як міланський клуб дивом не пустив киян у плей-офф Ліги чемпіонів 2009/10, щоб потім оформити потрійний тріумф.

Легенда збірної Сербії добре знає, як важко було грати проти Динамо навіть якихось 11 років тому. Інтер жахливо розпочав той груповий етап Ліги чемпіонів. Нічия з Барселоною та Рубіном, гойдалки з командою Газзаєва в Мілані, які вилились у 2:2, але перемогти тоді міг кожен – на десерт Шевченко з Ето'О обмінялися розкішними втраченими нагодами. Станковіч забив тоді 2 голи з 3-х у першому колі (ще один додав Вальтер Самуель). Гра в Києві ставала для Моурінью битвою за життя.

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Ех, а як виглядала турнірна таблиця тоді на екваторі шляху: 1. Барселона (4 очки), 2. Динамо (4), 3. Рубін (4), 4. Інтер (3). За додатковими показниками кияни йшли у призах, і домашня перемога стала б для них ключовою для проходу в плей-офф. А які імена в атакувальній ланці: Ярмоленко, Шева, Мілевський, Гусєв! Андрій Шевченко, якому тоді вже було 33, відкрив рахунок на 21-й. Дивовижним ударом перекинув голкіпера. Фотографи порталу "Динамоманія" зафіксували цей ефектний момент. На жаль, цей постріл так і залишився єдиним влучним у господарів (загалом 4) за всі 90 хвилин, хоча їхній наставник Газзаєв до останнього тримався доволі агресивної формації у 4-2-3-1.

Аргентинський принц, який так і не став королем

Інтер бив-бив і все одно завис на межі прірви. Та далі на сцену вийшов Дієго Міліто. Аргентинський кілер забив у групі лише 1 м'яч, але яким же фатальним він став. Чи то невпевнена гра Станіслава Богуша, чи то рикошет від ноги Маграо, але гол виявився вкрай дурним. Та й загалом, як можна було залишити форварда суперника одного на 11 метрах? Йшла 86-а хвилина. Нічия також зберігала непогані шанси Динамо (як мінімум у Лігу Європи пройшли б), але і її втратили на 90-й. І знову Міліто зіграв на межі офсайду, воротарю забракло холоднокровності, Снейдер добив з третьої спроби.

Після цього Динамо ще раз втратило все на 86-й, коли програло вдома Барселоні та подарувало росіянам путівку в ЛЄ (як тут не згадати, що в попередньому сезоні кияни пропустили Шахтар у фінал Кубка УЄФА через гол Ілсінью на 89-й). Міліто ж відзначався на кожній стадії плей-офф, а його гол у півфіналі проти Барселони та дубль для Баварії у фіналі стали переможними. Ну, а Богуш у Динамо так і не зіграв більше жодного матчу – український кіпер ще в Мілані подарував легкий гол Станковічу, коли вийшов бозна-куди з воріт. Далі ще була спроба реанімувати кар'єру в полтавській Ворсклі, після чого знову пауза і перехід в аматорський футбол. Звісно, нелюдські навантаження Газзаєва, через які травмувався не один динамівець, також мали величезний вплив, але той бій проти Інтера став не менш фатальним.

"Другий рік з Моурінью був настільки важливим. Поєднання гравців, тактичних схем, характеру. Ми створили історію з цим Інтером. З часом зрозуміли – те, чого ми досягли, це щось надзвичайне. Наприклад, Ювентус з його сильною грою так і не зумів повторити подвиг, навіть вклавши купу грошей", – говорить Станковіч. Справді, ні Роналду, ні шалені вливання у трансфери, ні 2 потрапляння у фінал Ліги чемпіонів не допомогли туринцям завоювати требл, а Жозе Моурінью зумів. Такий собі тизер презентації португальця перед фанатами Реала на Бернабеу вийшов...

Деян зізнається, що перемога на стадіоні Динамо остаточно запалила переможний дух в команді Моу. "Нам пощастило в Києві, тому ми сказали собі, що повинні максимально використати це. Та ніч з камбеком стала визначальною. В останні 2 місяці в Інтера залишилося 13-14 гравців, а грати треба було кожні 3 дні. Ці 45 днів розбили нас на кавалки, а Моурінью витиснув з усіх максимум". Це ще одна історія, наскільки у футболі вирішальними можуть бути декілька хвилин, спалахи захмарного характеру. Комусь вони відкривають шлях до нереального тріумфу, для когось стають початком темних часів.

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