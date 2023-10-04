"Я дуже переживав у момент, коли в наші ворота призначили пенальті. Я не встиг зреагувати – уже рефлекторно підставляв голову, а від голови м'яч влучив в руки. Я завжди перед грою готуюся, що будь-який удар – руки за спину. Тому що зараз VAR, усе видно. А в цьому моменті просто не встиг зреагувати. Удар був сильним. Там 100% пенальті. Слава Богу, що Фортуна повернулася до нас обличчям. Ми дуже сильно відпрацювали другий тайм, заслужили на перемогу.

Антверпен – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Провал у першому таймі? Десь у нас зараз такі помилки... Ті 5 голів, які ми пропустили в ЛЧ – вони трапилися після наших грубих помилок. Нам слід грати не стільки красиво, скільки надійно. Вважаю, для нас це може бути переломним моментом. Такі ігри дають емоційний поштовх.

У перерві трохи поговорили. Головний тренер сказав кілька слів. Він зазначив, що так у Лізі чемпіонів не грають. І окремо згадав про помилки. Ми, гравці, теж поговорили між собою. Довелося сказати кілька слів. У команді іноді має бути чоловіча розмова. Щоб ти не ходив і не ображався на кого-небудь, а сказав все, як є. Думаю, всі усвідомили. У другому таймі грали як команда, це сподобалося", – цитує Степаненка Tribuna.

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