"Я очень переживал в момент, когда в наши ворота был назначен пенальти. Я не успел среагировать – уже рефлекторно подставлял голову, а от головы мяч угодил в руки. Я всегда перед игрой готовлюсь, что любой удар – руки за спину. Потому что сейчас VAR, все видно. А в этом моменте просто не успел среагировать. Удар был сильным. Там 100% пенальти. Слава Богу, Фортуна повернулась к нам лицом. Мы очень сильно отработали второй тайм, заслужили победу.

Антверпен – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Провал в первом тайме? Где-то у нас сейчас такие ошибки... Те 5 голов, которые мы пропустили в ЛЧ – это после наших грубых ошибок. Нам следует играть не столько красиво, сколько надежно. Полагаю, для нас это может быть переломный момент. Такие игры дают эмоциональный толчок.

В перерыве мы немного поговорили. Главный тренер сказал пару слов. Он отметил, что так в Лиге чемпионов не играют. И отдельно упомянул об ошибках. Мы, игроки, тоже побеседовали между собой. Пришлось сказать пару слов. В команде иногда должен быть мужской разговор. Чтобы ты не ходил и не обижался на кого-нибудь, а сказал всё как есть. Думаю, все осознали. Во втором тайме играли как команда, это понравилось", – цитирует Степаненко Tribuna.

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