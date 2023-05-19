Під час півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Реалом півзахисник господарів Кевін де Брюйне грубо відповів Гвардіолі після підказки тренера з технічної зони.

Бельгієць декілька разів вимовив слово "заткнися" на прохання Пепа не поспішати і постаратися більше утримувати м'яч замість того, щоб продовжувати атакувати за рахунку 2:0.

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Екс-форвард Арсенала і Барселони Тьєррі Анрі, який працює телевізійним експертом, заступився за де Брюйне і пояснив його поведінку.

"Він переживає непрості часи. Я не можу розкрити справжню причину такої поведінки, але можу сказати, що після того, як він мені розповів про свій секрет, я його ще сильніше поважаю – за те, як він грав у цій зустрічі і як бився за свою команду. На жаль, я не можу розкрити вам його секрет", – цитує Анрі Marca, посилаючись на ефір CBS.

Нагадаємо, Ман Сіті виграв цей матч у Реала з рахунком 4:0 і вийшов у фінал ЛЧ.

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