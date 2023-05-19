Во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом полузащитник хозяев Кевин де Брюйне грубо ответил Гвардиоле после подсказки тренера из технической зоны.

Бельгиец несколько раз обронил слово "заткнись" на просьбу Пепа не торопиться и постараться больше удерживать мяч вместо того, чтобы продолжать атаковать при счёте 2:0.

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Экс-форвард Арсенала и Барселоны Тьерри Анри, который работает телевизионным экспертом, заступился за де Брюйне и объяснил его поведение.

"Он переживает непростые времена. Я не могу раскрыть истинную причину такого поведения, но могу сказать, что после того как он мне рассказал о своём секрете, я его ещё сильнее уважаю – за то, как он играл в этой встрече и как сражался за свою команду. К сожалению, я не могу раскрыть вам его секрет", – цитирует Анри Marca, ссылаясь на эфир CBS.

Напомним, Ман Сити выиграл этот матч у Реала со счётом 4:0 и вышел в финал ЛЧ.

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