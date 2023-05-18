У другому півфіналі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті здолав Реал з рахунком 4:0. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Пеп Гвардіола принизив Карло Анчелотті в 191-му матчі італійського фахівця в статусі головного тренера в Лізі чемпіонів. Цього вечора Анчелотті обійшов за кількістю матчів на тренерській лаві в головному європейському клубному турнірі самого сера Алекса Фергюсона і... поступився з розгромним рахунком 0:4.

Манчестер Сіті вийшов у фінал Ліги чемпіонів, знищивши Реал у рідних стінах – Мадрид пропустив чотири голи

Попри низку чудових порятунків у виконанні Тібо Куртуа, Манчестер Сіті забив Реалу чотири "сухі" м'ячі – по два в кожному з таймів. Головним героєм зустрічі став атакувальний півзахисник "містян" Бернарду Сілва – португалець став автором дубля вже в першому таймі. Також голами відзначилися Мануель Аканджі та Хуліан Альварес, а Кевін де Брюйне оформив два асисти.

4:0 – Манчестер Сіті та Інтер зіграють у фіналі ЛЧ. Матч відбудеться 10 червня у Стамбулі.