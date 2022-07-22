"Звичайно, план не вдалося втілити, тому що у нашому плані була перемога. Якщо хочемо проходити далі, обов’язково треба було перемагати у першому матчі. Але нічия – не такий вже й поганий результат для нас. На виїзді будемо старатися перемогти та пройти далі.

Динамо – Фенербахче: післяматчева прес-конференція Луческу – перша офіційна гра за 8 місяців і можливе підсилення киян

Чи здивував Фенербахче? Ні, все було очікувано. Містер дуже добре розібрав цю команду, дав нам усім зрозуміти, кому як потрібно діяти. Тому ми знали, які сюрпризи можуть на нас чекати від цієї команди. Все, що він казав, збулося.

Повторюся: звичайно, у першому домашньому матчі треба перемагати, щоб проходити далі. Але так склалися обставини. Будемо виходити з того, що є. Атмосфера на стадіоні? Дуже дякую вболівальникам, що в такий тяжкий час для України знаходять можливість прийти на футбол та підтримати нас. Для нас ці моменти дуже важливі. Ми дуже вдячні їм", – поділився Дубінчак у коментарі офіційному сайту Динамо.

Додамо, що перший поєдинок між Динамо та Фенербахче завершився безгольовою нічиєю. Матч-відповідь запланований на 27 липня, початок о 20:00. Слід зазначити, що для Дубінчака ця гра стала першою офіційною у складі "біло-синіх".

Динамо – Фенербахче: Луческу обламав план Жезуша в матчі ЛЧ – відкриття і дивні заміни, а турки знайшли змову суддів