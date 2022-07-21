"Це був перший офіційний матч для нас за останні вісім місяців. Довелося нелегко, оскільки раніше ми грали лише товариські поєдинки. Також проблема полягала в тому, що ми не знали свій потенціал на даний момент. Ми не наважилися ризикувати в цій ситуації.

Динамо – Фенербахче – 0:0 – відеоогляд матчу ЛЧ

Матч вийшов рівним, із нормальним результатом, адже обидві команди могли забити. Ми усвідомлювали високий рівень Фенербахче, який добре попрацював на трансферному ринку, придбавши хороших футболістів. Але ми все одно мали грати з ними, незважаючи на це, а також складну ситуацію в Україні.

Вважаю, рахунок 0:0 – позитивний результат. Ми поїдемо на виїзний матч за перемогою, адже їм доведеться ризикувати, аби забити. Сьогодні вони також це робили, але ми маємо можливість досягти хорошого результату. Шкода, що ми отримали три жовті картки, вважаю, футболісти їх не заслуговували в тих ситуаціях, але нічого страшного, повторюся, це був лише наш перший матч.

Чи очікувати на можливе підсилення складу? Ні. Хто зараз приїде грати до України? Ніхто. Ми маємо використовувати тих, хто є. У цьому матчі ми побачили свій потенціал, і у матчі-відповіді все буде в порядку. Чому довго чекав із замінами? Тому що не хотів ризикувати в ситуації, що склалася. Я дуже добре знаю здібності моїх футболістів та команди. Хлопці добре організовані. Крім того, у Фенербахче 30 футболістів, а у нас лише 20 – ось у чому проблема.

Атмосфера на трибунах? Вона була гарною, але я очікував, що на наш матч прийде більше людей, таки це поєдинок початкової стадії Ліги чемпіонів. Можливо, це найважливіший матч у кваліфікації. Але, повторюся, ті вболівальники Динамо та Фенербахче, які зібралися на трибунах, забезпечили чудову атмосферу", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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