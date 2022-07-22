"Конечно, план не удалось реализовать, потому что в нашем плане была победа. Если хотим проходить дальше, обязательно нужно было побеждать в первом матче. Но ничья – не такой уж плохой результат для нас. На выезде будем стараться победить и пройти дальше.

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Удивил ли Фенербахче? Нет, все было ожидаемо. Мистер очень хорошо разобрал эту команду, дал всем нам понять, кому как нужно действовать. Поэтому мы знали, какие сюрпризы могут нас ждать от этой команды. Все, что он говорил, сбылось.

Повторюсь: конечно, в первом домашнем матче нужно побеждать, чтобы проходить дальше. Но так сложились обстоятельства. Будем исходить из того, что есть. Атмосфера на стадионе? Большое спасибо болельщикам, что в такое тяжелое время для Украины находят возможность прийти на футбол и поддержать нас. Для нас эти моменты очень важны. Мы очень благодарны им", – поделился Дубинчак в комментарии официальному сайту Динамо.

Добавим, что первый поединок между Динамо и Фенербахче завершился безголевой ничьей. Ответный матч запланирован на 27 июля, начало в 20:00. Следует отметить, что для Дубинчака эта игра стала первой официальной в составе "бело-синих".

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