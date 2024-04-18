"Дуже сумний і розчарований кінцевим результатом. У першому матчі ми пропустили два дуже погані голи. Це вплинуло. Я дуже пишаюся гравцями. Тим, як вони вистояли, як вони грали і що вони намагалися зробити, особливо в першому таймі.

Переможний гол Кімміха у відеоогляді матчу Баварія – Арсенал – 1:0

Це була гра, де можна було побачити помилку, або індивідуальний чарівний момент, який міг вирішити долю. Різниця в рахунку була дуже маленькою. Ми недостатньо добре захищали свої ворота в цій грі. Ми не змогли забити, нам не вистачило голів.

Це теж заслуга суперника. Важко зламати суперника, коли він грає в такій манері, в якій він грав – чого він зазвичай ніколи не робить. У нас були моменти, особливо в першому таймі. Ми намагалися втримати цей ритм та імпульс у другому таймі. Ми намагалися робити заміни по-іншому.

Це ніколи не були ігри з великою кількістю гольових моментів. Дуже рідко можна побачити таке на цій стадії Ліги чемпіонів. Це момент, щоб бути поруч з нашими гравцями, щоб подякувати їм за той шлях, який ми прожили разом. На жаль, сьогодні він закінчився. Це боляче, але ми повинні вчитися.

Чи було більше віри у Баварії? Я не знаю, чи справа була у вірі. Забитий гол поставив їх у дуже хорошу позицію. Вони продовжували адаптуватися і вносити зміни, щоб захищатися ще глибше. Я бачив, що гравці дійсно хотіли зробити все можливе. Цього було недостатньо. Це правда, що нам не вистачало магії, щоб розблокувати гру і відкрити ці двері, коли цього вимагала гра. У нас її не було. Ось чому ми вилетіли.

Ми не грали в цьому змаганні сім років, і ми не були на цій стадії 14 років. На це є причина. Ми хочемо зробити все дуже швидко за один сезон. Я думаю, що у нас є потенціал і якість, щоб бути в півфіналі. Нам потрібно навчатися.

Я хотів би, щоб у мене сьогодні були правильні слова, щоб заспокоїти гравців. Що я і весь тренерський штаб збираємося робити, так це бути поруч з гравцями. Я дуже вдячний, що можу бути їхнім тренером і працювати з ними щодня. Все, що нам потрібно робити, це стояти поруч з ними, дарувати їм нашу підтримку і нашу любов. Ми повинні набратися сил, тому що в суботу у нас велика-велика гра. Ми все ще змагаємося за титул АПЛ, і ми дуже хочемо цього, і ми повинні показати, що ми здатні змінити ситуацію.

Розчарування та біль є. Це не зникне сьогодні, але я можу гарантувати вам, що завтра ми будемо повністю зосереджені на "вовках", і всі будуть мати натхнення. Я вже казав, що настав час бути поруч з цими гравцями. Легко бути позаду них, хвалити гравців і говорити приємні речі, коли ми виграли 10 матчів поспіль і один зіграли внічию. Зараз настав момент, щоб бути позаду них і бути поруч з ними", – цитує наставника "канонірів" Football.london.

Нагадаємо, Арсенал вилетів з Ліги чемпіонів, програвши Баварії за сумою двох матчі з рахунком 3:2.

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