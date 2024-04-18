Баварія зуміла здолати Арсенал завдяки голу півзахисника Йозуа Кімміха, у якого склалися непрості стосунки з головним тренером Томасом Тухелем. Наставник Баварії вимагав від керівництва клубу істотного посилення як влітку, так і взимку – він вважав, що Кімміх знизив до себе вимоги і більше не відповідає високому рівню мюнхенців.

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Але саме Йозуа забив переможний гол у протистоянні з Арсеналом і тим самим приніс своїй команді путівку в півфінал Ліги чемпіонів. Його гол став 31-м на чвертьфінальній стадії турніру. Це рекордна кількість голів, забитих на цьому етапі за всю історію Ліги чемпіонів.