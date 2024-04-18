“Очень печален и разочарован конечным результатом. В первом матче мы пропустили два очень плохих гола. Это повлияло. Я очень горжусь игроками. Тем, как они выстояли, как они играли и что они пытались сделать, особенно в первом тайме.

Победный гол Киммиха в видеообзоре матча Бавария – Арсенал – 1:0

Это была игра, где можно было увидеть ошибку, или индивидуальный волшебный момент, который мог решить судьбу. Разница в счете была очень маленькой. Мы недостаточно хорошо защищали свои ворота в этой игре. Мы не смогли забить, нам не хватило голов.

Это тоже заслуга соперника. Трудно сломать соперника, когда он играет в такой манере, в которой он играл – чего он обычно никогда не делает. У нас были моменты, особенно в первом тайме. Мы пытались удержать этот ритм и импульс во втором тайме. Мы пытались делать замены по-другому.

Это никогда не были игры с большим количеством голевых моментов. Очень редко можно увидеть такое на этой стадии Лиги чемпионов. Это момент, чтобы быть рядом с нашими игроками, чтобы поблагодарить их за тот путь, который мы прожили вместе. К сожалению, сегодня он закончился. Это больно, но мы должны учиться.

Было ли больше веры у Баварии? Я не знаю, было ли дело в вере. Забитый гол поставил их в очень хорошую позицию. Они продолжали адаптироваться и вносить изменения, чтобы защищаться еще глубже. Я видел, что игроки действительно хотели сделать все возможное. Этого было недостаточно. Это правда, что нам не хватало магии, чтобы разблокировать игру и открыть эту дверь, когда этого требовала игра. У нас ее не было. Вот почему мы вылетели.

Мы не играли в этом соревновании семь лет, и мы не были на этой стадии 14 лет. На это есть причина. Мы хотим сделать все очень быстро за один сезон. Я думаю, что у нас есть потенциал и качество, чтобы быть в полуфинале. Нам нужно учиться.

Я хотел бы, чтобы у меня сегодня были правильные слова, чтобы успокоить игроков. Что я и весь тренерский штаб собираемся делать, так это быть рядом с игроками. Я очень благодарен, что могу быть их тренером и работать с ними каждый день. Все, что нам нужно делать, это стоять рядом с ними, дарить им нашу поддержку и нашу любовь. Мы должны набраться сил, потому что в субботу у нас большая-большая игра. Мы все еще соревнуемся за титул АПЛ, и мы очень хотим этого, и мы должны показать, что мы способны изменить ситуацию.

Разочарование и боль есть. Это не исчезнет сегодня, но я могу гарантировать вам, что завтра мы будем полностью сосредоточены на "волках", и все будут иметь вдохновение. Я уже говорил, что пришло время быть рядом с этими игроками. Легко быть позади них, хвалить игроков и говорить приятные вещи, когда мы выиграли 10 матчей подряд и один сыграли вничью. Сейчас настал момент, чтобы быть позади них и быть рядом с ними", – цитирует наставника "канониров" Football.london.

Напомним, Арсенал вылетел из Лиги чемпионов, проиграв Баварии по сумме двух матче со счетом 3:2.

Бавария стала полуфиналистом ЛЧ, выбив Арсенал – "канониры" продемонстрировали трусливую игру, Зинченко избежал позора