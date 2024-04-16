"У нас є прекрасна можливість врятувати сезон і домогтися серйозного досягнення. У складі Баварії є багато досвідчених гравців, які грали в топ-матчах. Усе, що від нас вимагається – це зробити крок уперед. Домашні стіни нам допоможуть.

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Нам потрібно винести уроки з першої гри в Лондоні. Ми дуже добре захищалися і заважали Арсеналу створювати моменти. Думаю, вдома ми зможемо ще краще контролювати м'яч. Я на це дуже сподіваюся. У Арсенала серйозна атака, якої слід побоюватися. Але ми добре попрацювали разом у першому матчі – нам потрібно повторити цей виступ", – цитує Кейна офіційний сайт УЄФА.

Матч Баварія – Арсенал відбудеться в середу, 17 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

Арсенал несподівано програв Астон Віллі, втративши шанс повернутись на вершину АПЛ та відірватись від Ліверпуля