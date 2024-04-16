Мартін Едегор і Букайо Сака пройдуть обстеження, щоб визначити, чи готові вони вийти в середу на поле. Обидва гравці "канонірів" отримали пошкодження наприкінці матчу з Астон Віллою (0:2). "У нас було менше 48 годин, щоб відновитися після гри. Ми дуже мало тренувалися, тому оцінимо хлопців завтра.

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На нас чекає матч за вихід у півфінал Ліги чемпіонів, вся підготовка була спрямована на досягнення цієї мети. Завтрашній матч – квінтесенція всього того, що ми зробили за весь минулий сезон і за останні 10 місяців. Поразка від Астон Вілли не вплине на гру з Баварією. Цей матч не вплинув би в будь-якому разі – незалежно від результату.

Більшість наших гравців ще не переживали таких ночей, це буде перша подібна ніч. Вони дуже мотивовані, готові та почуваються впевнено", – цитує Артету ВВС.

Матч Баварія – Арсенал відбудеться в середу, 17 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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