"У нас есть прекрасная возможность спасти сезон и добиться серьёзного достижения. В составе Баварии есть много опытных игроков, которые играли в топ-матчах. Всё, что от нас требуется – это сделать шаг вперёд. Домашние стены нам помогут.

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Нам нужно извлечь уроки из первой игры в Лондоне. Мы очень хорошо защищались и мешали Арсеналу создавать моменты. Думаю, дома мы сможем ещё лучше контролировать мяч. Я на это очень надеюсь. У Арсенала серьёзная атака, которую следует опасаться. Но мы хорошо поработали вместе в первом матче – нам нужно повторить это выступление", – цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.

Матч Бавария – Арсенал состоится в среду, 17 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

Арсенал неожиданно проиграл Астон Вилле, упустив шанс вернуться на вершину АПЛ и оторваться от Ливерпуля