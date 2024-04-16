"У нас есть возможность спасти сезон": Кейн раскрыл, что Баварии нужно улучшить перед ответной игрой с Арсеналом
Форвард Баварии Харри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча своей команды с Арсеналом в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"У нас есть прекрасная возможность спасти сезон и добиться серьёзного достижения. В составе Баварии есть много опытных игроков, которые играли в топ-матчах. Всё, что от нас требуется – это сделать шаг вперёд. Домашние стены нам помогут.
"Матч с Баварией – квинтэссенция нашей работы": Артета рассказал о травмах Саки и Эдегора
Нам нужно извлечь уроки из первой игры в Лондоне. Мы очень хорошо защищались и мешали Арсеналу создавать моменты. Думаю, дома мы сможем ещё лучше контролировать мяч. Я на это очень надеюсь. У Арсенала серьёзная атака, которую следует опасаться. Но мы хорошо поработали вместе в первом матче – нам нужно повторить это выступление", – цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.
Матч Бавария – Арсенал состоится в среду, 17 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.
Арсенал неожиданно проиграл Астон Вилле, упустив шанс вернуться на вершину АПЛ и оторваться от Ливерпуля