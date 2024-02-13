"Ми повинні показати ентузіазм і впевненість у собі. Це хороша гра, і ми хочемо перемогти. Ми постараємося зробити це за всяку ціну. Коли нам доводиться боротися, ми повинні робити це разом. Труднощі будуть, але ми повинні їх подолати. Вони неминучі в іграх проти таких клубів, як Баварія. Ми повинні грати протилежно тому, що було проти Інтера в Суперкубку Італії.

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Не варто забувати, що це гра, тому ми повинні отримувати задоволення. Це не означає, що ми поставимося до неї легковажно – тоді це буде вже не смішно. Ми не повинні забувати, що ми привілейовані, адже ми б грали у футбол навіть безплатно.

Я очікую сильну Баварію. У таких клубів можуть бути погані дні в чемпіонаті, але в Лізі чемпіонів вони не припускаються помилок. Багато років тому я готувався до гри проти мадридського Реала і дивився деякі їхні матчі в лізі, але відчуття під час матчу були зовсім іншими", – цитує Саррі Football-italia.

Нагадаємо, Лаціо зіграє проти Баварії у середу, 14 лютого. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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