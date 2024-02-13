"Мы должны показать энтузиазм и уверенность в себе. Это хорошая игра, и мы хотим победить. Мы постараемся сделать это любой ценой. Когда нам приходится бороться, мы должны делать это вместе. Трудности будут, но мы должны их преодолеть. Они неизбежны в играх против таких клубов, как Бавария. Мы должны играть противоположно тому, что было против Интера в Суперкубке Италии.

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Не стоит забывать, что это игра, поэтому мы должны получать удовольствие. Это не значит, что мы отнесемся к ней легкомысленно – тогда это будет уже не смешно. Мы не должны забывать, что мы привилегированные, ведь мы бы играли в футбол даже бесплатно.

Я ожидаю сильную Баварию. У таких клубов могут быть плохие дни в чемпионате, но в Лиге чемпионов они не допускают ошибок. Много лет назад я готовился к игре против мадридского Реала и смотрел некоторые их матчи в лиге, но ощущения во время матча были совсем другими", – цитирует Сарри Football-italia.

Напомним, Лацио сыграет против Баварии в среду, 14 февраля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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