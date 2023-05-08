Напруженні відносини між головним тренером Манчестер Сіті та Яя Туре обросли легендою про прокляття, яке наклав на іспанця агент Дмитро Селюк. Теорія про африканських шаманів, які начебто заважають "містянам" виграти Лігу чемпіонів, з'являлась після кожної невдачі Гвардіоли в рамках турніру. Як повідомляє Daily Mail, прокляття знято.

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"Я можу сказати, що заклинання знято шаманами, і я думаю, що Манчестер Сіті виграє Лігу чемпіонів під керівництвом Пепа. У них є хороші шанси здобути трофей. Але що б не сталося, вони точно виграють у наступні три роки. Насправді я сподіваюся, що Ман Сіті виграє требл цього сезону", – цитує видання Дмитра Селюка.

Гарні новини прийшли вчасно. Перший поєдинок команди Гвардіоли проти мадридського Реала в рамках півфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 9 травня. Нагадаємо, що іспанський фахівець очолив Манчестер Сіті у 2016 році. За сім років він так і не зміг виграти головний клубний трофей.

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