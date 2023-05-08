Напряженные отношения между главным тренером Манчестер Сити и Яя Туре обросли легендой о проклятии, которое наложил на испанца агент Дмитрий Селюк. Теория об африканских шаманах, якобы мешающих "горожанам" выиграть Лигу чемпионов, появлялась после каждой неудачи Гвардиолы в рамках турнира. Как сообщает Daily Mail, проклятие снято.

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"Я могу сказать, что заклинание снято шаманами, и я думаю, что Манчестер Сити выиграет Лигу чемпионов под руководством Пепа. У них есть хорошие шансы завоевать трофей. Но что бы ни произошло, они точно выиграют в следующие три года. На самом деле я надеюсь, что Ман Сити выиграет требл в этом сезоне", – цитирует издание Селюка.

Хорошие новости пришли вовремя. Первый поединок команды Гвардиолы против мадридского Реала в рамках полуфинала Лиги чемпионов состоится 9 мая. Напомним, что испанский специалист возглавил Манчестер Сити в 2016 году. Через семь лет он так и не смог выиграть главный клубный трофей.

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