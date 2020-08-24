"У фіналах треба вигравати, а не брати участь": Маркіньйос різко відреагував на поразку ПСЖ у Лізі чемпіонів

Бразильський захисник французького клубу не приховував свого розчарування після програшу Баварії у фіналі євротурніру (0:1).

"У фіналах треба вигравати, а не брати участь. Ми не змогли. Однак ми пишаємося своєю командою. Ніхто інший не вірив, що ми зайдемо так далеко.

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А зараз настає розчарування, оскільки тепер ми хотіли ще більшого", – цитує Маркіньйоса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Баварія вже вшосте виграла Лігу чемпіонів, в той час як для ПСЖ це був перший фінал найпрестижнішого єврокубку в історії.

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