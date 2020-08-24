"В финалах надо выигрывать, а не участвовать": Маркиньос резко отреагировал на поражение ПСЖ в Лиге чемпионов
Бразильский защитник французского клуба не скрывал своего разочарования после проигрыша Баварии в финале еврокубка (0:1).
"В финалах надо выигрывать, а не участвовать. Мы не смогли. Однако мы гордимся своей командой. Никто другой не верил, что мы зайдем так далеко.
Тиагу Силва провел последний матч в составе ПСЖ – бразилец непрозрачно намекнул на возвращение в парижский клуб
А сейчас наступает разочарование, поскольку теперь мы хотели еще большего", – цитирует Маркиньоса официальный сайт УЕФА.
Напомним, Бавария уже в шестой раз выиграла Лигу чемпионов, в то время как для ПСЖ это был первый финал самого престижного еврокубка в истории.
ПСЖ – Бавария: мощный Мюнхен взял Лигу чемпионов, драматичное убийство мечты шейхов и мажорная нота от незаметного героя