Бразильский защитник французского клуба не скрывал своего разочарования после проигрыша Баварии в финале еврокубка (0:1).

"В финалах надо выигрывать, а не участвовать. Мы не смогли. Однако мы гордимся своей командой. Никто другой не верил, что мы зайдем так далеко.

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А сейчас наступает разочарование, поскольку теперь мы хотели еще большего", – цитирует Маркиньоса официальный сайт УЕФА.

Напомним, Бавария уже в шестой раз выиграла Лигу чемпионов, в то время как для ПСЖ это был первый финал самого престижного еврокубка в истории.

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