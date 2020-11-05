Початок матчу вийшов невдалим для голкіпера – вже на 5 хвилині довелось витягати м'яч із сітки воріт після голу Мессі з пенальті. Однак, до перерви Руслан врятував від ударів Фаті та Педрі.

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У другій половині Нещерет здійснив карколомний сейв після штрафного у виконанні Мессі. Окрім цього, воротар впорався із ударами того таки Фаті та Роберто впритул, а також із потужним пострілом Дембеле з-за меж карного майданчика. Лише Піке ударом головою зміг пробити голкіпера Динамо вдруге.

Зазначимо, Барселона мінімально обіграла Динамо (2:1) та залишається лідером групи G із 9 очками, кияни з 1 пунктом розташувались на третій сходинці.

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