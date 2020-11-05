"У нас було 2 варіанти на лівий фланг оборони: Шабанов і Де Пена. Ми проаналізували 25 хвилин Де Пени зліва в обороні проти Десни, а також минулорічні виступи Шабанова на цій позиції. І дійшли висновку, що варто поставити останнього. Хочу відзначити його гру – дуже гідно відіграв. Також важливо, що Родрігес допоміг йому оборонятися.

Барселона – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Мало фолів від Динамо? Я наполягаю, щоб гравці грали агресивно. Це прийде з часом. В деяких моментах ми розслабляємося, вимикаємося. Як з Ференцварошем в другому таймі, так і проти Барселони.

Я задоволений, як ми зіграли. Особливо сподобався вихід з оборони. Була і швидкість, і останній пас. У Будапешті ми атакували індивідуально, а тут командно. Не вистачило холоднокровності Супрязі та Циганкову. До речі, хочу відзначити Циганкова. Він і Нещерет – найкращі гравці зустрічі.

Складно сказати, чи це найкращий матч у сезоні. Враховуючи всі умови, враховуючи коронавірус, можу сказати, що ми провели дуже хорошу гру. Чудово оборонялися та класно вибігали в контрвипади. Розпочали сором'язливо, але потім освоїлися.

Хто матиме перевагу перед матчем у неділю? Я не хочу коментувати гру Шахтаря. Я її не бачив.

Я пам'ятаю зустріч з Платіні в Гамбурзі після Кубка УЄФА. Він запитав, що я думаю про VAR. Я сказав, що я проти. Бо футбол – це яскраве дійство для вболівальників на трибунах і біля телевізорів. Я противник VAR. Абсолютно. Футбол – це не баскетбол. Як можна довіряти рішення арбітрам, які сидять далеко від поля біля екранів. Я не можу прокоментувати скасований гол і пенальті. Треба передивитися", – сказал Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Динамо у третьому турі Ліги чемпіонів поступилося Барселоні з рахунком 2:1. На екваторі групового раунду в активі киян лише одне очко. Наступний матч "біло-сині" також проведуть проти Барселони – 24 листопада в Києві.

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