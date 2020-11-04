Барселона – Динамо – відео гола Мессі
22:12 - Читать на русском
Барселона приймає київське Динамо у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Динамо.
Динамо протрималось лише 4 хвилини проти каталонського гранда.
Барселона – Динамо: онлайн-трансляція матчу ЛЧ
Попов у власному штрафному майданчику збив Ліонеля Мессі – арбітр справедливо призначив пенальті. Аргентинець сам виконав вирок, не залишивши шансів Руслану Нещерету.
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