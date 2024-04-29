"Мало хто думав, що я зможу провести цю прес-конференцію, але, тим не менш, я тут. Минулого року Манчестер Сіті добре провів час у Лізі чемпіонів, тепер настала наша черга.

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Перемога Реала в Мюнхені над Баварією з рахунком 4:0 десять років тому? Минуле залишається хорошим спогадом, завтра буде інша історія. Ми впевнені в собі, враховуючи, що граємо проти дуже сильного суперника. Важливо пам'ятати, що це 180-хвилинне протистояння, не 90-хвилинне. Баварія сильна в перехідних фазах і має дуже швидких гравців. Вона здатна грати по-різному. Ми з нею – дві команди, у яких немає чіткої ідентичності, і ми теж можемо грати по-різному. Ми дуже поважаємо Баварію. У неї не було фантастичного сезону в Бундеслізі, але вона провела вражаючу гру з Арсеналом.

Я вважаю, що в таких протистояннях тренер не відіграє визначальної ролі. Ніколи. Є дві категорії тренерів: ті, хто нічого не робить, і ті, хто завдає багато шкоди. Я намагаюся бути в першій групі. Гравці повинні добре розуміти командну роботу", – цитує Анчелотті Marca.

Матч Баварія – Реал відбудеться у вівторок, 30 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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