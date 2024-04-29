"Мало кто думал, что я смогу провести эту пресс-конференцию, но, тем не менее, я здесь. В прошлом году Манчестер Сити хорошо провёл время в Лиге чемпионов, теперь наступила наша очередь.

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Победа Реала в Мюнхене над Баварией со счётом 4:0 десять лет назад? Прошлое остается хорошим воспоминанием, завтра будет другая история. Мы уверены в себе, учитывая, что играем против очень сильного соперника. Важно помнить, что это 180-минутное противостояние, не 90-минутное. Бавария сильна в переходных фазах и обладает очень быстрыми игроками. Она способна играть по-разному. Мы с ней – две команды, у которых нет четкой идентичности, и мы тоже можем играть по-разному. Мы очень уважаем Баварию. У неё не было фантастического сезона в Бундеслиге, но она провела впечатляющую игру с Арсеналом.

Я считаю, что в таких противостояниях тренер не играет определяющей роли. Никогда. Есть две категории тренеров: те, кто ничего не делает, и те, кто наносит много вреда. Я стараюсь быть в первой группе. Игроки должны хорошо понимать командную работу", –цитирует Анчелотти Marca.

Матч Бавария – Реал состоится во вторник, 30 апреля. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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