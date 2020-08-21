Тьягу Сілва: ПСЖ пише історію і не хоче зупинятися на досягнутому

"Все в наших руках, ми можемо закінчити сезон так, як і планували. Клуб відзначає своє 50-річчя, а мій контракт закінчується. Граючи проти Аталанти я не був упевнений, чи буде це моя остання гра за клуб або ж мені ще випаде шанс.

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Я абсолютно спокійний і дуже задоволений всьому, що пережив в команді. І якщо цей фінал стане моєю останній грою за ПСЖ, я буду щасливий. Я зробив все що міг. Зараз же ми пишемо історію і не хочемо зупинятися на досягнутому.

Про Баварію говорити досить легко. Всі любителі футболу знають, що це зразок для наслідування як на європейській, так і на світовій арені. Команда грає дуже якісно. Все починається з їхнього воротаря, який є одним з найкращих в світі, і закінчується форвардом, найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів в цьому сезоні. Ми поважаємо Баварію, але повинні постаратися зіграти на найвищому рівні", – поділився Сілва в коментарі офіційному сайту парижан.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія запланований на 23 серпня, початок о 22:00.

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