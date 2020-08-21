toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС

ПСЖ – Баварія: атрибутика паризького клубу заборонена в Марселі

09:33 - Читать на русском
ПСЖ – Баварія: атрибутика паризького клубу заборонена в Марселі
Фани ПСЖ в Марселі / Le Parisien

Прихильники ПСЖ не зможуть підтримати свою команду в Марселі під час фіналу Ліги чемпіонів.

 

Поліція Марселя (департамент Буш-дю-Рон) зважилася на такий крок з метою підтримання правопорядку, повідомляє Le Parisien.

ПСЖ – Баварія: вирішальний матч Ліги чемпіонів обслужить арбітр-дебютант єврокубкових фіналів

Подібні заходи безпеки вжиті через інциденти, які трапились в місті після тріумфального півфіналу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг – ПСЖ. Причиною стала ворожнеча між фанатами паризького клубу та місцевого Марселя.

Через це поліція заборонила не тільки носити футболки ПСЖ, а й кольору паризького клубу в день фіналу Ліги чемпіонів. Це стосується шарфів та іншої атрибутики. Під заборону потрапила і піротехніка.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія запланований на 23 серпня, початок о 22:00.

Стежки Клоппа та поклоніння Гвардіолі. Томас Тухель – скандаліст, який вивів ПСЖ у фінал ЛЧ, а Неймара – з тіні Мессі

blog_ava
Головні новини 20 серпня: Динамо підписало Кравця і показало нову форму, Мессі ухвалив рішення щодо майбутнього в Барсі
06:58
2996
Теги
ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів ПСЖ - Баварія Марсель Марсель футбольні фанати
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
25
хв
Олімпік
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?