ПСЖ – Баварія: атрибутика паризького клубу заборонена в Марселі

Прихильники ПСЖ не зможуть підтримати свою команду в Марселі під час фіналу Ліги чемпіонів.

Поліція Марселя (департамент Буш-дю-Рон) зважилася на такий крок з метою підтримання правопорядку, повідомляє Le Parisien.

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Подібні заходи безпеки вжиті через інциденти, які трапились в місті після тріумфального півфіналу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг – ПСЖ. Причиною стала ворожнеча між фанатами паризького клубу та місцевого Марселя.

Через це поліція заборонила не тільки носити футболки ПСЖ, а й кольору паризького клубу в день фіналу Ліги чемпіонів. Це стосується шарфів та іншої атрибутики. Під заборону потрапила і піротехніка.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія запланований на 23 серпня, початок о 22:00.

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