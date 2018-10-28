Тьягу Сілва пропустить гру проти Наполі

Центральний захисник і капітан Парі Сен-Жермен Тьягу Сілва не зіграє в Лізі чемпіонів проти Наполі.

У Сілви проблеми з суглобами, тому тренерський штаб ПСЖ не буде ризикувати його здоров'ям, повідомляє L'Equipe.

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Бразилець отримав травму підколінного сухожилля, через яку не тренувався з п'ятниці і пропустив матч чемпіонату проти Ам'єна. Очікувалося, що у вівторок він приступить до занять в основній групі, однак знову пропустив тренування.

Зазначається, що ПСЖ може розраховувати на участь Марко Вератті та Анхеля Ді Марії.

Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ – Наполі відбудеться в середу, 24 жовтня.

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