Барселона без Мессі, а Роналду – на Олд Траффорд: п'ять найкрутіших поєдинків 3-го туру Ліги чемпіонів

"Футбол 24" представляє анонс найцікавіших матчів та подій 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА 2018/19.

1. Манчестер Юнайтед – Ювентус (група Н)

Вівторок, 23 жовтня, 22:00

Манчестер, Олд Траффорд

Обидва суперники минулого вікенду зіграли внічию у своїх національних чемпіонатах, але якщо "червоним дияволам" не вистачило лічених секунд для того, щоб в гостях здолати Челсі, то "Стара синьйора" вперше в сезоні втратила очки у матчі проти Дженоа.

Здається, що Жозе Моурінью потроху виходить з "крутого піке", його підопічні вже в двох поєдинках поспіль демонструють міцність і готовність битися за свого тренера. При цьому португальський наставник має причини для того, щоб бути розчарованим після гри на Стемфорд Брідж, адже Барклі вирвав для Челсі нічию на останній компенсованій до основного часу хвилині.

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Ліга чемпіонів – зовсім інший турнір, і тут ситуація для МЮ виглядає значно кращою: "червоні дияволи" впевнено обіграли Янг Бойз та зіграли внічию з Валенсією і займають другу сходинку турнірної таблиці у групі Н. Проте, слід відзначити, що до гри проти Челсі манкуніанці лише одного разу в цьому сезоні зустрічалися з суперником, до якого можна додати приставку "топ". Це була домашня гра з Тоттенхемом наприкінці серпня, і вона закінчилася для підопічних Моурінью ганебною поразкою – 0:3. Суперників рівня Ювентуса у МЮ цього сезону ще просто не було.

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Ювентус натомість, незважаючи на осічку в матчі проти Дженоа, надпотужно розпочав сезон. В Італії "Стара синьйора" має 4 пункти відриву від Наполі, а в Лізі чемпіонів впевнено розібралася з Янг Бойз та Валенсією і поки що демонструє 100-відсотковий результат. В останньому матчі Серії А Масіміліано Аллегрі надав відпочинок К’єлліні, неповну гру зіграли Матюїді та Куадрадо, але Бернардескі та Дибала на двох провели на полі лише трохи більше, ніж півгодини.

Юве підходить до гри в Манчестері більш свіжим, адже має значно довшу лаву запасних та більш якісний підбір виконавців. Особливого оптимізму "Старій синьйорі" додає той факт, що Роналду вже відбув свою дискваліфікацію після безглуздого вилучення на Местальї і готовий допомогти своїй команді. При цьому португалець перебуває в дуже непоганій формі та почав регулярно забивати за Ювентус. Також слід відзначити, що володар "Золотого м’яча" у жовтні не відволікався на збірну Португалії, отримавши відпочинок після ЧС-2018, а отже є свіжим та сповненим сил перед надважливою для Ювентуса "спаркою" у групі ЛЧ.

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Жозе Моурінью наразі має значно більше оптимізму, ніж пару тижнів тому, проте атака цього Ювентуса здатна "розвалити" навіть двоповерховий автобус біля воріт Де Хеа. "Червоні дияволи", можливо, навіть матимуть шанси на контратаках, проте головною проблемою цього МЮ є дуже слабка гра в обороні. Манкуніанці в останніх трьох поєдинках АПЛ пропускали мінімум двічі за гру, а захисники рівня Смоллінга та Лінделефа навряд чи зможуть зупинити потужну атаку "Старої синьйори".

У паралельному матчі групи Н Янг Бойз прийматиме Валенсію.

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2. ПСЖ – Наполі (група С)

Середа, 24 жовтня, 22:00

Париж, Парк де Пренс

Паризький клуб на вихідних познущався над черговим суперником в рамках Ліги 1 (Ам'єн – 5:0), а неаполітанці на виїзді розгромили Удінезе у матчі Серії А.

Повертаючись до Ліги чемпіонів, слід відзначити, що група С поки що повністю виправдовує свій статус чи не найсильнішої у цьому розіграші ЛЧ, де лише сербська Црвена Звезда претендує на статус випадкового гостя. Коли Ліверпуль у яскравому поєдинку першого туру вирвав перемогу над ПСЖ, а Наполі не зміг здобути перемогу у Белграді, здавалося, що італійська команда побореться хіба що за Лігу Європи. Ситуація дуже швидко змінилася, адже в той час, коли парижани "знищували" сербів на Парк де Пренс, Наполі несподівано переграв Ліверпуль та вийшов у лідери групи С після двох турів.

Неймар та Мбаппе перебувають у просто шаленій формі

Ліверпуль, скоріш за все, візьме шість очок у двох матчах з Црвеною Звездою, отже дуель ПСЖ та Наполі має стати визначальною для команд в контексті розподілу місць у цій групі. Для обидвох клубів невихід до плей-офф ЛЧ буде справжнім провалом, а отже в обох матчах слід очікувати справжньої битви.

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У ПСЖ просто в шаленій формі перебуває тріо Неймар – Кавані – Мбаппе, в активі якого вже 22 голи та 9 асистів в усіх турнірах на старті сезону. Особливо своєю грою вражає 19-річний Кіліан Мбаппе, який демонструє просто фантастичну результативність та доводить, що навіть в такому юному віці для нього майже немає неможливих речей.

Наполі ж, своєю чергою, доволі легко та впевнено виглядає у чемпіонаті Італії, а Інсіньє виблискує результативністю на новій для себе позиції "наконечника атак". Проблемою для неаполітанців може стати гра в захисті. У переважній більшості матчів цього сезону Наполі відносно надійно грав у захисті, а в Лізі чемпіонів поки що йде навіть без пропущених голів, проте насторожують два виїзні результати у Серії А.

На початку вересня підопічні Карло Анчелотті були розгромлені Сампдорією – 3:0, а наприкінці того ж місяця також отримали три м’ячі у власні ворота на Ювентус Стедіум (тут, щоправда, відповіли голом престижу). Наполі важче даються виїзні матчі, а захист, який раніше вважався однією з сильних ланок цієї команди, дає збій у поєдинках із суперниками, які вміють та полюбляють атакувати. Саме до таких можна віднести й ПСЖ.

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Прогноз "Футбол 24" – 4:2

Є передчуття, що це протистояння подарує нам два прекрасні матчі. ПСЖ в домашній грі гратиме з позиції сили, а потужна атака французького клубу створить чимало проблем для Кулібалі та компанії. Наполі також вдасться забити у Парижі, але цього виявиться недостатньо. Тим цікавішою буде друга зустріч цих команд на Сан-Паоло через два тижні.

У паралельному матчі групи С Ліверпуль зіграє проти Црвени Звезди.

3. Барселона – Інтер (група В)

Середа, 24 жовтня, 22:00

Барселона, Камп Ноу

Обидві команди здобули дуже важливі перемоги у національних чемпіонатах. Барселона вдома "розбила" Севілью (4:2), але вікторія далася підопічним Вальверде дуже великою ціною. Ліонель Мессі отримав травму руки та змушений був покинути поле ще у середині першого тайму, отже його зустріч у, як мінімум, першій грі проти Інтера – виключена.

Якщо ж говорити суто про гру та ігрову форму команди, "блаугранас" нарешті здобули перемогу в Ла Лізі та повернулися на вершину турнірної таблиці. При цьому неприємним фактом для вболівальників Барселони є те, що команда пропускає майже в кожній грі. Захист Барселони в цьому сезоні, м’яко кажучи, не є еталонним, до того ж Ернесто Вальверде все ще не може розраховувати на травмованих Умтіті та Вермалена.

Скоріш за все, Усман Дембеле замінить Мессі і в протистоянні з Інтером, але що з цього вийде – питання відкрите. Барселона навіть без свого капітана та лідера має у своєму розпорядженні чимало класних гравців, проте без Лео в Лізі чемпіонів підопічним Вальверде буде дуже важко, а в Інтера, навпаки, з’являється шанс.

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Мауро Ікарді готовий повести Інтер за собою на Камп Ноу

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"Нерадзуррі" у неділю виграли один з найважливіших для себе матчів сезону – міланське дербі. І хоча перемога була здобута лише завдяки пізньому голу Мауро Ікарді, все одно позитивний результат додасть настрою підопічним Спаллетті. Завдяки перемозі над Міланом, Інтер закріпився на третій сходинці турнірної таблиці Серії А.

Стосовно ж Ліги чемпіонів, тут "нерадзуррі" так само, як і Барселона, поки демонструють 100-відсотковий результат і саме ці дві команди фактично розігруватимуть між собою перше місце у групі в очних дуелях. У Інтера також є певні кадрові проблеми – під питанням участь в грі Раджі Наінгголана, який зазнав пошкодження у матчі проти Мілана.

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Барселона гратиме у свій улюблений атакувальний футбол та більше володітиме м’ячем, але відсутність Мессі дасться взнаки. У матчі проти Севільї Барса дуже довго приходила до тями після травми Ліонеля. Здалося, що в грі команди дійсно щось зламалося, а футболісти не розуміють, як діяти без аргентинця.

У другому таймі "блаугранас" заграли впевненіше та довели поєдинок до перемоги, хоча й пропустили чергові голи. Барселона зможе пробити далеко небезгрішну оборону Інтера, але пропустить і сама. Мауро Ікарді набрав дуже пристойну форму і почав забивати (3 голи в 2 останніх матчах за Інтер), отже саме від аргентинського капітана "нерадзуррі" Барсі слід очікувати проблем.

У паралельному матчі групи В ПСВ Ейндховен прийматиме Тоттенхем.

4. Борусія Д – Атлетіко (група А)

Середа, 24 жовтня, 22:00

Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк

У Дортмунді зійдуться лідери групи А. Борусія та Атлетіко здобули по дві перемоги на старті групового турніру, отже в двох найближчих поєдинках боротимуться за лідерство в групі. Німецький клуб зараз перебуває в чудовій формі, а те, як гра команди змінилася після приходу до неї Люсьєна Фавра – важко не помітити. Борусія – на вершині Бундесліги, а останні чотири тури Дортмунд влаштовує справжні "гольові фестивалі", жертвами яких стали почергово Нюрнберг (7:0), Байєр (4:2), Аугсбург (4:3) та Штутгарт (4:0). У Лізі чемпіонів "чорно-жовті" переграли Брюгге (1:0) та Монако (3:0), але саме зараз настає момент істини, адже наступний суперник Борусії вже точно є сильнішим та вміє грати у футбол.

Атлетіко ж, своєю чергою, останнім часом також не демонструє надто стабільних результатів. "Матрацники" обіграли Монако та Брюгге в Лізі чемпіонів, але в Ла Лізі підопічні Дієго Сімеоне в останніх трьох матчах перемогли лише раз та займають доволі скромне п’яте місце в турнірній таблиці.

Атлетіко забиває небагато, а супербомбардрів у Сімеоне немає. Найкращі снайпери команди в цьому сезоні (Грізманн та Корреа) забили лише по два м’ячі, що аж ніяк не може задовольняти клуб, який бореться за перемогу в усіх турнірах. Теоретично мав би допомогти команді Нікола Калініч, але хорватський форвард в Іспанії поки що мовчить.

Рятівником Атлетіко може стати Дієго Коста, проте його участь в матчі все ще під питанням, адже він отримав травму у грі проти Брюгге (3 жовтня) та з тих пір на полі не з’являвся. Те ж стосується й центрбека Стефана Савіча, рішення про участь якого в поєдинку проти Борусії приймуть ближче до старту самої гри.

Пако Алькасер дуже добре знає мадридський Атлетіко

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У складі Борусії просто не можна не відзначити Пако Алькасера, який "розквітнув" у Дортмунді та не на жарт роззабивався в останніх матчах. Якщо брати суто статистику Бундесліги, то іспанський форвард забив шість м’ячів у трьох останніх поєдинках, але навіть не це є найбільш неймовірним.

У кожному з цих трьох матчів Алькасер був замінений або виходив на заміну, а в сумі відіграв 103 хвилини. Отже, для того, щоб забити гол, Пако необхідно трохи більше 17 хвилин часу. Неймовірна результативність! В Лізі чемпіонів Алькасер також відкрив лік своїм голам за Дортмунд, вразивши ворота Монако, тому саме від нього "матрацникам" слід очікувати найбільших проблем. Також, у складі "чорно-жовтих" виблискує юний (18 років) вінгер Санчо, в активі якого вже "2+6" цього сезону за системою "гол+пас", а його ціна за даними Transfermarkt вже зараз складає близько 45 мільйонів євро.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Дортмунд під керівництвом Фавра у домашніх матчах регулярно забиває суперникам мінімум тричі і грає в потужний атакувальний футбол. Атлетіко вдасться зіграти на Сігнал Ідуна Парк трохи краще за своїх попередників у контексті пропущених м’ячів, але навряд чи у підопічних Сімеоне вийде відібрати очки у Дортмунда на виїзді.

У паралельному матчі групи А Брюгге зіграє проти Монако.

5. Аякс – Бенфіка (група Е)

Вівторок, 23 жовтня, 22:00

Амстердам, Йохан Кройф Арена

Одна за найтитулованіших пар у цьому турі. Аякс та Бенфіка на двох мають майже 70 чемпіонств у національних чемпіонатах та 6 перемог у найсильнішому європейському турнірі. Аякс після проходу Динамо у раунді плей-офф ЛЧ набрав потужної ходи, практично не помічаючи своїх суперників у чемпіонаті, але якось все ж отримав ляпаса від одного з головних конкурентів – ПСВ (виїзні 0:3).

Якщо винести цей результат за дужки, то у внутрішніх турнірах амстердамський гранд з кінця серпня здобув вісім "сухих" перемог з різницею м’ячів – 31:0. Просто неймовірна статистика, а молоді Зієш та Дольберг разом з ветеранами Тадічем та Хунтелааром легко розподіялють між собою ролі головних дійових осіб Аякса в атаці. На чотирьох вищезазначені гравці мають 20 голів та 9 асистів – таку "машину" обороні Бенфіки буде дуже важко зупинити.

Хакім Зієш – один з лідерів сучасного Аякса

Бенфіка на фоні такого суперника, як сучасний Аякс, виглядає трохи скромніше, але якщо "орли" хочуть реально претендувати на вихід з групи, у них просто немає іншого виходу, окрім як брати очки у матчах проти Аякса. Португальці прогнозовано програли Баварії (0:2) у першому турі, а в другому – на виїзді "перестріляли" афінський АЕК (3:2), і саме зараз для підопічних Руя Віторії наступають визначальні часи з точки зору подальших перспектив в ЛЧ.

Лідерами цієї команди є центральний півзахисник Піцці (4+4 в усіх турнірах у цьому сезоні) та вінгер Рафа Сілва (3+1). Окрім того, суперникам слід остерігатися й центрфорвардів Бенфіки, де, окрім основного нападника Сеферовіча, у розпорядженні головного тренера є ще нестаріючий ветеран Жонас та добре знайомий українським вболівальникам Факундо Феррейра.

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Вдома Аякс грає дуже потужно та здатен перемагати навіть дійсно сильних суперників. Те, що Бенфіка лише на один пункт позаду підопічних тен Хага, мабуть, є випадковістю, яку Аякс має виправити у двоматчевій дуелі. Нідерландський клуб у поєдинках проти Баварії та АЕКа виглядав значно солідніше, ніж Бенфіка у матчах з цими ж суперниками.

У паралельному матчі групи Е АЕК прийматиме Баварію.

Топові інтриги туру

Повернення Роналду на Олд Траффорд

Перший кубок Ліги чемпіонів Роналду виграв у 2008 році саме в складі МЮ, і тепер п’ятиразовий володар "Золотого м’яча" повертається на Олд Траффорд вже в статусі гравця Ювентуса. Роналду приїжджав до Манчестера у складі мадридського Реала, але цього разу візит CR7 матиме особливий підтекст. По-перше, світові ЗМІ впродовж минулого сезону та на початку літа серйозно говорили про повернення Роналду до стану "червоних дияволів", але пізніше португалець спростував усі чутки, приєднавшись до Ювентуса. Ну а по-друге, Роналду зіграє проти Жозе Моурінью, з яким пропрацював кілька сезонів у Мадриді.

Карло Анчелотті повертається до Парижа

Повернення Анчелотті на Парк де Пренс

Свого часу Карло Анчелотті півтора сезони пропрацював в якості керманича ПСЖ та залишив про себе у Парижі хороші спогади. Саме під керівництвом цього наставника команда вперше за майже двадцять років повернула чемпіонський титул до столиці Франції. Анчелотті повертається на Парк де Пренс майже 6 років потому, і тепер дон Карло серйозно налаштований на те, щоб погіршити настрій місцевій публіці.

Дебют Анрі-тренера в ЛЧ

Тьєррі Анрі розпочав самостійну тренерську кар’єру у клубі, який його виховав. У Монако зараз дуже нелегкі часи, команда перебуває у психологічній ямі, а результату немає ні в чемпіонаті, ні в Лізі чемпіонів. Звичайно, навряд чи мова піде про можливість виходу монегасків до плей-офф ЛЧ, але якщо в цій групі не брати очки у матчах проти Брюгге, то з ким же тоді їх брати? В будь-якому випадку, цікаво буде подивитися, наскільки ефективними виявляться "реанімаційні дії" від Тьєррі Анрі та чи зможуть його підопічні чимось здивувати чемпіона Бельгії, де навіть дортмундська Борусія виграла лише завдяки пізньому голу Пулішіча?

Тьєррі Анрі дебютує у Лізі чемпіонів в якості головного тренера Монако

Чи виграє нарешті Реал?

Ганебні результати Реала мають колись закінчитися і навряд чи "вершкові" для закінчення "чорної смуги" могли би знайти більш зручного суперника, ніж чеська Вікторія. Реал прийматиме аутсайдера своєї групи вдома і якщо не зможе здобути перемогу в цьому матчі, то є передчуття, що Лопетегі може бути звільнений Пересом вже по дорозі на післяматчеву прес-конференцію.

Іско підтримав Лопетегі

Рома чи ЦСКА?

Здавалося, що римлянам вдалося вийти з кризи, бо за кількома впевненими перемогами у Серії А (включно з тріумфом у римському дербі) настав розгром Вікторії Пльзень в рамках Ліги чемпіонів (5:0), проте "вовки" знову зганьбилися у чемпіонаті Італії, програвши вдома СПАЛу (0:2), і тепер над фігурою Еусебіо Ді Франческо вкотре "скупчуються хмари".

ЦСКА з чотирма балами є несподіваним лідером своєї групи, а цілком міг би мати у своєму активі й усі шість очок. Команда Віктора Гончаренка – хлопці непередбачувані: сьогодні грають внічию з Вікторією, а завтра – переграють хай і кризовий, але мадридський Реал. Один із суперників у цій грі має підтвердити серйозність своїх намірів щодо продовження виступів в ЛЧ, а для римлян у випадку негативного результату все цілком може закінчитися й зміною тренера.

Артур Киселевський, Футбол 24