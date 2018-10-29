Тиагу Силва пропустит игру против Наполи

Центральный защитник и капитан ПСЖ Тиагу Силва не сыграет в Лиге чемпионов против Наполи.

У Силвы проблемы с суставами, поэтому тренерский штаб ПСЖ не будет рисковать его здоровьем, сообщает L'Equipe.

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Бразилец получил травму подколенного сухожилия, из-за которой не тренировался с пятницы и пропустил матч чемпионата против Амьена. Ожидалось, что во вторник он приступит к занятиям в основной группе, однако снова пропустил тренировку.

Отмечается, что ПСЖ может рассчитывать на участие в матче Марко Вератти и Анхеля Ди Марии.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ – Наполи состоится в среду, 24 октября.

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