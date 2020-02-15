Тухель: Я не можу сказати, чи зіграє Неймар проти Борусії

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель прокоментував нічию в матчі проти Ам'єна (4:4) та оцінив ситуацію з пошкодженням Неймара.

«Ми не були зосереджені і достатньо сильні на початку матчу. Ми сконцентровано провели 21 або 22 гри, але сьогодні це було не так, на це є причини.

Неймар відвідав Німеччину заради реклами бренду одягу – ПСЖ обурений поведінкою бразильця

Ми залишили вдома багатьох гравців. Це нормальна ситуація перед вирішальним матчем в Лізі чемпіонів, немає ніяких причин для хвилювання. Неймар? Наразі я не можу сказати, чи зіграє він проти Борусії. Дочекаємося тренування завтра і тоді ухвалимо рішення", – цитує Тухеля RMC Sport.

Нагадаємо, ПСЖ поїде в гості до дортмундської Борусії вже 18 лютого, матч-відповідь у Франції відбудеться 11 березня.

ПСЖ без Неймара і Мбаппе втратив очки у шаленому матчі камбеків – 17-річний захисник ледь не став героєм Парижа