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Тухель: Я не можу сказати, чи зіграє Неймар проти Борусії

15 лютого 21:58 186 Читать на русском
Тухель: Я не можу сказати, чи зіграє Неймар проти Борусії
Неймар / Reuters

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель прокоментував нічию в матчі проти Ам'єна (4:4) та оцінив ситуацію з пошкодженням Неймара.

 

«Ми не були зосереджені і достатньо сильні на початку матчу. Ми сконцентровано провели 21 або 22 гри, але сьогодні це було не так, на це є причини.

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Ми залишили вдома багатьох гравців. Це нормальна ситуація перед вирішальним матчем в Лізі чемпіонів, немає ніяких причин для хвилювання. Неймар? Наразі я не можу сказати, чи зіграє він проти Борусії. Дочекаємося тренування завтра і тоді ухвалимо рішення", – цитує Тухеля RMC Sport.

Нагадаємо, ПСЖ поїде в гості до дортмундської Борусії вже 18 лютого, матч-відповідь у Франції відбудеться 11 березня.

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Франція Ліга чемпіонів Томас Тухель Томас Тухель Борусія Дортмунд - ПСЖ Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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