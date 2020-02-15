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Тухель: Я не могу сказать, сыграет ли Неймар против Боруссии

21:58 10 Читати українською
Тухель: Я не могу сказать, сыграет ли Неймар против Боруссии
Неймар / Reuters

Главный тренер ПСЖ Тухель прокомментировал ничью в матче против Амьена (4:4) и оценил ситуацию с повреждением Неймара.

 

«Мы не были сосредоточеными и достаточно сильными в начале матча. Мы сконцентрировано провели 21 или 22 игры, но сегодня это было не так, на это есть причины.

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Мы оставили дома многих игроков. Это нормальная ситуация перед решающим матчем в Лиге чемпионов, нет никаких причин для волнения. Неймар? Сейчас я не могу сказать, сыграет ли он против Боруссии. Дождемся тренировки завтра и тогда примем решение", – цитирует Тухеля RMC Sport.

Напомним, ПСЖ поедет в гости к дортмундской Боруссии уже 18 февраля, ответный матч во Франции состоится 11 марта.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Франция Томас Тухель Томас Тухель Боруссия Дортмунд - ПСЖ
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