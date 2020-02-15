Неймар відвідав Німеччину заради реклами бренду одягу – ПСЖ обурений поведінкою бразильця

Нападник ПСЖ Неймар знову потрапив у немилість босів паризького клубу через нефутбольні причини.

Неймар на днях відвідав Дюссельдорф для реклами бренду Replay, що не сподобалось босам ПСЖ, інформує AS.

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Зазначається, що керівництво сподівалось, що Неймар докладе всіх зусиль для відновлення після травми, а не буде літати по інших країнах. Штрафних санкцій до гравця при цьому застосовано не буде.

Нагадаємо, Неймар через травму пропустив матч з Діжоном в Кубку Франції, який відбувся 12 лютого, а до цього пропустив ще 2 поєдинки.

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