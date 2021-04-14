Головні тренери команд – Томас Тухель та Сержіу Консейсау – не приховували свого зневажливого ставлення один до одного. Під час гри фахівці посварилися через ймовірний пенальті на користь Порту, а після фінального свистка продовжили з'ясовувати стосунки.

Шедевральний удар через себе у відеоогляді матчу Челсі – Порту – 0:1

Тухель нібито вигукнув на адресу свого колеги принизливе: "F*** off". У результаті в словесні баталії також були втягнуті гравці Порту – Пепе та Фабіо Вієйра. "Це була лишень маленька суперечка між мною та їхнім тренером, і раптово всі рушили за мною. Ніхто не постраждав", – резюмував наставник Челсі.

Натомість Консейсау був куди красномовніший та навіть поскаржився на поведінку Тухеля головному арбітру. "Мене образила ця людина, яка перебуває по сусідству. Я говорив рефері, що четвертий суддя чув ці образи. От і все. Я не знаю, чому він так відреагував. Я нічого йому не сказав під час гри", – цитує португальця Mirror.

Челсі поступився Порту з шаленим голом бісіклетою, але вийшов у півфінал Ліги чемпіонів