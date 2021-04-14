Главные тренеры команд – Томас Тухель и Сержиу Консейсау – не скрывали своего пренебрежительного отношения друг к другу. Во время игры специалисты поссорились из-за вероятного пенальти в пользу Порту, а после финального свистка продолжили выяснять отношения.

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Тухель якобы крикнул в адрес своего коллеги унизительное: "F***off". В результате в словесные баталии также были втянуты игроки Порту – Пепе и Фабио Виейра. "Это была только маленькая ссора между мной и их тренером, и внезапно все двинулись за мной. Никто не пострадал", – резюмировал наставник Челси.

Зато Консейсау был куда красноречивее и даже пожаловался на поведение Тухеля главному арбитру. "Меня оскорбил этот человек, который находится по соседству. Я говорил рефери, что четвертый судья слышал эти оскорбления. Вот и все. Я не знаю, почему он так отреагировал. Я ничего ему не сказал во время игры", – цитирует португальца Mirror.

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